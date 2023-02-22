Москва, 22 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. На лауреата конкурса «Учитель года Москвы» и педагога одной из московских школ завели два уголовных дела за использование школьниц для изготовления порнографии. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

21 февраля на 39-летнего учителя одной из школ в районе Новогиреево завели сразу два уголовных дела по части 1 статьи 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и предметов». По версии следствия, Александр Л. (имя изменено) снимал порнографические видео с ученицами школы, оперативникам уже известно как минимум о двух девочках, с которыми мужчина вступал в половую связь на камеру. Некоторые из таких видео были записаны в корпусах школы.

«Следствием установлено, что с февраля 2020 года по апрель 2021 года подозреваемый вступал в интимные отношения с несовершеннолетней, осуществляя запись на видео. Это происходило в нескольких корпусах школы, а также по месту жительства несовершеннолетней и подозреваемого. Заведено уголовное дело», — рассказал источник агентства.

В ходе расследования оперативникам удалось установить ещё одну девочку, с которой учитель записывал подобные видео в школе летом 2019 года. По этому эпизоду был выделен отдельный материал и заведено ещё одно уголовное дело на Александра Л. (имя изменено). Следствие продолжается.

Известно, что подозреваемый является лауреатом конкурса «Учитель года Москвы» и несколько раз входил в «Топ-50 учителей РФ и СНГ».