Москва, 22 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Кремле не стали комментировать вопрос о проведении Россией испытаний ракеты «Сармат». В ходе пресс-конференции 22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Он отметил, что ответить на этот вопрос не может, так как это «прерогатива Минобороны».

Днем ранее CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что 20 февраля Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Однако он, по мнению журналистов телеканала, завершился неудачей. В противном случае в своем послании Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин этим бы обязательно похвалился.

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