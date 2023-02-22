Москва, 22 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Он уточнил, что 22 февраля российский лидер работает в Кремле.

«Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая», ― сказал официальный представитель Кремля.

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Кроме того, по словам Пескова, президент России также встретится с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Кремль анонсировал встречу президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Алана Гаглоева, который будет находиться с рабочим визитом в Москве.

Главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.