Геническ, Херсонская область, 22 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В ночь на 22 февраля российскими артиллеристами был нанесён удар по позициям вооружённых формирований Украины в Николаевской области, в результате чего была уничтожена американская гаубица М777 ВСУ. Об этом 22 февраля рассказал источник ИА REGNUM в экстренных службах Херсонской области.

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«В ночь на 22 февраля в районе населённого пункта Ивановка (Николаевская область) был нанесён артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-мм американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом», — сказал он.

Также источник уточнил, что в результате этого шесть киевских военных погибли и ещё двое были ранены.

Кроме того, он рассказал, что 21 февраля российские войска в районе населённого пункта Широкая Балка Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», в результате чего трое военных ВСУ погибли и ещё пятеро были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее о взрывах в Харькове сообщил глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов.