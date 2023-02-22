Санду назвала «привилегией» возможность послушать выступление Байдена
Кишинёв, 22 февраля 2023, 12:38 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду смогла присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена во время его визита в Варшаву. Об этом она сообщила 21 февраля в соцсети Twitter.
«Для меня было привилегией выслушать историческую речь Джо Байдена в Варшаве», — написала Санду.
Она заявила о стремлении Молдавии влиться в «свободный мир», а также написала слова благодарности Байдену за поддержку республики.
Напомним, Санду проводит в Молдавии прозападный курс. Когда из-за этого ухудшается положение молдавских граждан, Санду обвиняет в этом Москву.
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