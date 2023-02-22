Кишинёв, 22 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду смогла присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена во время его визита в Варшаву. Об этом она сообщила 21 февраля в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Для меня было привилегией выслушать историческую речь Джо Байдена в Варшаве», — написала Санду.

Она заявила о стремлении Молдавии влиться в «свободный мир», а также написала слова благодарности Байдену за поддержку республики.

Напомним, Санду проводит в Молдавии прозападный курс. Когда из-за этого ухудшается положение молдавских граждан, Санду обвиняет в этом Москву.