Шебекино, Белгородская область, , 12:33 — REGNUM Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале 22 февраля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел ВСУ привел к разрушениям гражданских объектов. Снаряды попали по частному сектору, в частности в трёх домах выбиты окна, разрушены заборы и фасады.