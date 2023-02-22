Шебекино, Белгородская область, 22 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале 22 февраля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел ВСУ привел к разрушениям гражданских объектов. Снаряды попали по частному сектору, в частности в трёх домах выбиты окна, разрушены заборы и фасады.