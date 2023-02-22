Москва, 22 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях оборота оружия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Он направлен на то, чтобы максимально быстро включить в правовой режим и в правовое поле нашей страны граждан новых четырех территорий. Законопроект касается вопросов оборота оружия на территории новых четырех субъектов Российской Федерации», — сказал в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Граждане, проживающие в новых регионах, смогут хранить оружие и патроны на основании ранее выданных документов до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия указанных разрешений.

Законопроектом также регулируются вопросы, связанные с учетом стажа владения оружием, и определяется срок подачи гражданами заявлений о постановке на учет принадлежащего им оружия в территориальные органы Росгвардии для формирования сведений о количестве владельцев оружия на территориях новых субъектов РФ.

Законопроект также определяет работу частных охранных предприятий (ЧОП) в новых регионах страны.

Ранее Госдума приняла законы об интеграции новых регионов в системы образования, здравоохранения, в социальную и пенсионную системы России.