Луганск, 22 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Российские войска пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на краснолиманском направлении. Об этом 22 февраля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По данным из его собственных источников, попытка наступления, которую предприняли украинские войска, была сорвана упреждающими ударами российских сил.

По словам Марочко, украинские боевики предприняли действия наступательного характера из населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка. При этом они попытались взять в кольцо позиции российских войск, ранее отбитые у ВСУ, сообщил военный в отставке в своем телеграм-канале.

Напомним, днем ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 200 военных ВСУ на краснолиманском направлении за сутки 20 февраля.