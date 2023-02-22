Москва, 22 февраля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил о намерении КНР в 2023 году развивать сотрудничество не только с Российской Федерацией, но и другими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и с другими странами…» — отметил Ван И в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 22 февраля.

Также дипломат добавил, что Китайская Народная Республика планирует добиваться развития своей страны путем продолжения китайской модернизации.

Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой заявил о готовности России и КНР защищать интересы друг друга.