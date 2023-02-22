Чита, 22 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае неизвестные украли 60 кг золота из машины «Спецсвязи», сообщает телеграм-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Урал» перевозил добычу с рудника «Таборный» и остановился у почтового отделения в посёлке Новая Чара. То, что за ними от самого рудника следовал подозрительный внедорожник, инкассаторы не заметили», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, пока грузовик стоял у почты, неизвестные украли два мешка золота почти на 210 млн рублей.

Кражей занимаются сотрудники полиции. Подозрительный внедорожник задержали в городе Тынде, но золото там не обнаружили.