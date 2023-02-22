Токио, , 12:24 — REGNUM В Токио подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашён на онлайн-саммит «Большой семерки» (G7), который запланирован на 24 февраля. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Зеленский может выступить с приветственным словом в начале встречи.

«Запланировано, что президент Украины [Владимир] Зеленский примет участие в начале встречи», — заявил он.

При этом Мацуно не стал уточнять подробности выступления украинского политика, отметив, что ситуация на Украине станет центральной темой переговоров представителей стран G7. Также планируется, что участники саммита обсудят санкции против России и помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что принял решение пригласить президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит «Большой семёрки», который должен пройти под председательством Японии 24 февраля.