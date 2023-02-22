Вашингтон, 22 февраля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты начали поставлять Киеву бомбы Jdam-ER, способные поражать цели на расстоянии более 70 км и наводящиеся с помощью GPS. Об этом 21 февраля сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

USAF

«Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса прямого поражения, заявив только, что он отправит «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках объявленного пакета на $1,85 млрд», — говорится в статье.

Пожелавшие сохранить анонимность два знакомых с вопросом человека сообщили журналистам, что данное оружие есть в наличии. Отмечается, что представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, которые поставляют, в интересах безопасности.

Стоит отметить, Jdam-ER представляет собой комплект, который преобразует свободно падающие бомбы в управляемые благодаря раскрывающимся крыльям. Официально США продали данные комплекты в 26 стран.