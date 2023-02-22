Госдума интегрирует архивы и музеи новых регионов в сферу культуры России

Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сферу культуры России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нашего комитета, как я уверена, и для других комитетов Государственной думы интеграция законодательства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России — это не про сухие юридические тексты. Это про реальных людей. Для нас это про реальных подвижников своего дела, защитников русской культуры на многострадальных, но тем не менее героических и побеждающих российских землях», — сказала в ходе обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Документ определяет особенности правового регулирования отношений в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также в сферах библиотечного, архивного и музейного дела.

Так, прописываются особенности отнесения объектов культурного наследия, находившихся на новых территориях на момент их принятия в состав Российской Федерации, к объектам культурного наследия федерального значения и включения в специальный реестр. Решения об отнесении объектов культурного наследия, находившихся на территориях новых субъектов РФ, к объектам регионального или местного (муниципального) значения, либо решения об отказе во включении объектов культурного наследия в реестр и прекращении их дальнейшей государственной охраны будут приниматься высшими исполнительными органами новых регионов. Вся эта работа должна быть проведена в срок до 1 января 2026 г., следует из документа.

Для обеспечения целостности и единства Архивного, Музейного, национального библиотечного и национального библиотечно-информационного фондов России законопроектом признаются включенными в состав этих фондов находящиеся на территориях новых регионов архивные документы постоянного хранения, музейные предметы и музейные коллекции, ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда, обязательные экземпляры документов.

Регистрация в Государственном каталоге Музейного фонда РФ музейных предметов и музейных коллекций, входящих в собрания этих музеев и признанных включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации, должна быть проведена в срок до 31 декабря 2027 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об интеграции новых регионов в сферу культуры РФ внесен в ГД