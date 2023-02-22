Красноярск, 22 февраля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В результате столкновения лесовоза и микроавтобуса, в котором находились семь пассажиров, в Богучанском районе Красноярского края пострадали четыре человека. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что, по предварительным данным, авария произошла на 46-м км автодороги Богучаны — Кодинск, когда не имеющий водительского удостоверения категории «С» и находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель грузового автомобиля Howo при выезде из лесного массива не пропустил двигавшийся по главной дороге микроавтобус Hyundai под управлением 45-летнего водителя.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира микроавтобуса, два из которых госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в результате ДТП по пути к месту пожара в многоэтажном здании в центре города.