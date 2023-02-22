Москва, , 12:21 — REGNUM Китай намерен и дальше вести независимую внешнюю политику, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 22 февраля на встрече в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и член политбюро ЦК КПК Ван И © Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам китайского гостя, 2023 год стал первым «для всестороннего претворения в жизнь итогов ХХ съезда Компартии Китая». Пекин намерен «твёрдо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику», заявил Вин И.

При этом Пекин намерен реализовывать «стратегию открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша» в отношениях с другими странами.

Напомним, переговоры Лаврова и Ван И в Москве стартовали в 11 часов дня.

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