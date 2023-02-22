Москва, , 12:16 — REGNUM Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался на 86-м году жизни. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили представители Московского государственного театра имени Ленинского комсомола.

Актер Борис Чунаев © Владимир Астапкович/РИА Новости

Представители театра высказали слова соболезнования родным и близким актера, выступавшего в «Ленкоме» с 1967 года. В 1986 году Борису Чунаеву было присвоено почетное звание «заслуженного артиста РСФСР».

В понедельник, 20 февраля, актриса Ларейн Ньюман в своих социальных сетях сообщила, что американский актер Ричард Белзер ушел из жизни в возрасте 78 лет в результате множественных проблем со здоровьем.

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