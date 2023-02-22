Буйнакский район, Дагестан, , 12:15 — REGNUM В Дагестане отравились угарным газом пятеро детей и взрослый. Их доставили в больницу, по предварительным данным, угрозы жизни нет. По данному факту организованы проверки прокуратурой и Следственным комитетом по региону, сообщили 22 февраля в пресс-службах данных ведомств.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля в селе Карамахи Буйнакского района.

«В ночное время через каминную печь, установленную в частном домовладении, произошло задувание угарного газа в жилое помещение, в результате чего пятеро несовершеннолетних детей и их родственница почувствовали недомогание, после чего были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана помощь», — говорится в сообщении СК по региону.

Прокуратура в ходе проверки установит, как соблюдались требования законодательства о несовершеннолетних и требования по эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате отравления газом погибли четыре человека, в том числе двое детей — девочка восьми лет и двухлетний мальчик.

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