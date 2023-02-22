Москва, , 12:12 — REGNUM Российский экипаж корабля «Союз МС-22» не вернется на Землю на американском корабле Crew Dragon. Об этом 22 февраля сообщил журналистам исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалёв.

В Роскосмосе пояснили, что предложенный США вариант размещения российских космонавтов на корабле Crew Dragon имел бы дополнительные риски, поэтому от него пришлось отказаться.

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«Это тоже на самом деле достаточно рискованная операция», — отметил Крикалёв, добавив, что американская сторона, не смотря на политические разногласия, включились в поиск путей решения проблемы после возникновения нештатной ситуации на корабле «Союз МС-22».

Крикалев подчеркнул, что американцы сразу же, и на это не повлияли никакие политические расхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря произошла разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22». В Роскосмосе приняли решении, что космонавты вернутся на Землю в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-23». Запуск запланирован на 24 февраля и состоится с космодрома Байконур.