Харьков, Украина, , 12:10 — REGNUM О взрывах в Харькове сообщил глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов 22 февраля в своём телеграм-канале. По его словам, «прилёты» зафиксированы в Киевском районе города.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эту информацию подтвердил также мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, прогремело несколько взрывов.

Украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии и видеозаписи поднимающегося над Харьковом дыма. По некоторым данным, в городе прогремело не менее четырёх взрывов.

Напомним, украинские власти 22 февраля в 10:06 мск объявили в Харьковской области воздушную тревогу.

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