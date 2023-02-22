Москва, 22 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Видеозапись награждения военнослужащих инженерных подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ, которые отличились в ходе специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине, опубликовало 22 февраля Минобороны России.

Минобороны России Награждение военнослужащих инженерных подразделений ВС РФ, отличившихся в ходе спецоперации

«Военнослужащие инженерных подразделений ВС РФ получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российские государственные награды получили заместитель командира инженерного взвода Евгений Чичиланов и командир инженерной машины разграждения Кирилл Сердюков.

Как указал Чичиланов, его подразделению поступила задача очистить железнодорожные пути от боеприпасов и взрывоопасных предметов, а также утилизировать их, так как эти взрывчатые предметы создавали опасность для мирных жителей.

«Все боеприпасы были обезврежены и утилизированы, там были боеприпасы для реактивной артиллерии РСЗО «Град» и артиллерийские снаряды 152 мм», — сказал он.

В свою очередь, Сердюков рассказал, что экипажу его машины поступила задача взять вражеский опорный пункт в посёлке.

«Получили команду «к бою», спешились и пошли вперед. Было страшно, взрывы, стрельба, танки. Собрали мысли и выполнили поставленную задачу. В первую очередь мои медали — это победа над самим собой, своими страхами и сомнениями», — пояснил командир инженерной машины разграждения.

При этом отмечается, что награждение военных инженеров происходило около линии соприкосновения с врагом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3782744" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинская армия получила от США ещё 12 ракетных систем залпового огня HIMARS.