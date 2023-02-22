Госдума приняла закон о военных пенсиях при мобилизации

Москва, , 11:59 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о военных пенсиях при призыве по мобилизации или при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что «военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере».

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН и так далее при их мобилизации и участии в специальной военной операции.

Предусматривается, что граждане после увольнения с последнего места службы смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

В случае выбора возобновления ранее приостановленной пенсии гражданам предоставляется право выбора оклада, учитываемого (в порядке, определяемом правительством РФ) при исчислении пенсии — оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию или оклад по специальному званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет (стаж службы), включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия, установленные им на день последнего увольнения со службы, следует из документа.

Перерасчет пенсии будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы в порядке, определяемом правительством РФ.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.

«Гражданский пенсий закон не касается», — уточнил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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