Тегеран, 22 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В настоящее время инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся в Тегеране. Об этом 22 февраля заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передаёт Al Arabiya.

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«Официальные лица Международного агентства по атомной энергии находятся в Тегеране и начинают переговоры, визиты и проверки», ― уточнил Эслами.

Он также добавил, что благодаря взаимодействию с агентством Иран предотвращает «возникновение новых неясностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащённый до 84%. Такой уровень чистоты близок к тому, который уже позволяет создавать ядерное оружие.

Теперь международные наблюдатели будут выяснять, была ли концентрация радиоактивного металла достигнута случайно или целенаправленно. Связанную с обогащением урана деятельность в Иране представители МАГАТЭ считают подозрительной.