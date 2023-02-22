Пхеньян, , 11:55 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Ген обвинил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антону Гутерриша в предвзятости и несбалансированности позиции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © WAEL HAMZEH/EPA/TASS

«Я выражаю крайнее недовольство и протест против несправедливой позиции генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша],. который заклеймил осуществление КНДР права на самооборону как «угрозу» и «провокацию», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телеграфным сообществом КНДР в среду, 22 февраля.

Напомним, что 18 февраля Северная Корея под предлогом «внезапных учений» запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-15». Ракета, пролетев более 900 километров, упала в Японское море.

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