Пхеньян, 22 февраля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Ген обвинил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в предвзятости и несбалансированности позиции.

WAEL HAMZEH/EPA/TASS Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я выражаю крайнее недовольство и протест против несправедливой позиции Генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], который заклеймил осуществление КНДР права на самооборону как «угрозу» и «провокацию», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР в среду, 22 февраля.

Напомним, что 18 февраля Северная Корея под предлогом «внезапных учений» запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-15». Ракета, пролетев более 900 километров, упала в Японское море.