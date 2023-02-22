Москва, , 11:54 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И 22 февраля заявил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются и страны готовы защищать интересы друг друга.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши отношения уверенно и динамично развиваются, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене», — заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что Москва и Пекин демонстрируют сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И прибыл в Дом приемов МИД РФ на встречу с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.