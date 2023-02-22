МИД КНР призвал объективно и беспристрастно расследовать взрывы на «Северных потоках»

Пекин, , 11:53 — REGNUM К проведению объективного, беспристрастного и профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» призывают власти Китая. Об этом 22 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайская сторона уверена, что в отношении этого нужно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование. Крайне необходимо установить тех, кто несет ответственность за это», — сказал он.

Также китайский дипломат отметил, что в случае, если все обстоятельства и ответственные за диверсии на указанных газопроводах не будут установлены, это даст для совершивших эти взрывы «заговорщиков» ещё большее количество возможностей и они будут уверены в собственной безнаказанности, «вплоть до совершения ещё более ужасных актов».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что текст проекта российской резолюции в Совете Безопасности ООН о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» всё ещё обсуждается.