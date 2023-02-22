Госдума приняла закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Москва, , 11:51 — REGNUM Госдума на пленарном заседании приостановила действие договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года.

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в договоре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале подчеркнул, что в вопросах безопасности России и ее граждан разговор с Москвой на языке ультиматумов недопустим.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») указанный договор является одним из принципиальных и основополагающих в системе международной коллективной безопасности.

«Но наши «партнеры» по договору в последнее время ведут себя совсем не в духе этого документа — ведь в преамбуле договора написано, что безопасность неделимая. Однако Соединенные Штаты открыто провозгласили курс на нанесение стратегического поражения Российской Федерации, что никак не коррелируется с основными тезисами этого соглашения», — сказал депутат журналистам.

Он добавил, что США в последнее время очень вольно относятся к трактовке положений этого документа.

«Так они в одностороннем порядке вывели около 100 единиц ядерного вооружения, переведя их якобы в разряд «учебных». Когда Российская Федерация в соответствии с договором предложила провести проверку этого, наши «партнеры» под надуманным предлогом отказались. Это прямое и явное нарушение договора», — указал Картаполов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что необходимость решения о приостановлении участия России в договоре совершенно очевидна ввиду самых последних действий США.

«К великому сожалению, США сегодня стали столицей мирового деструктива и применяют в своих действиях, направленных на подрыв многополярного мира, нарушение, к сожалению, на законодательном уровне суверенитета и конституционного строя других государств, террористические методы», — отметил парламентарий.

Согласно принятому Госдумой закону, решение о возобновлении Россией действия договора принимается главой государства. За его принятие проголосовал 401 депутат. Воздержавшихся и тех, кто против, не нашлось.