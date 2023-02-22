Москва, 22 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное, заявил 21 февраля в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя одну из главных тем президентского послания — приостановку участия в СНВ-3. По его словам, всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта.

Ядерное оружие

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. Выполнить обязательства по ДСНВ Россию призывали в НАТО. В заявлении альянса сказано, что ДСНВ будет способствовать международной стабильности. О приостановке участия России в этом договоре сказано в президентском послании 21 февраля 2023 года. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что договор подписывался, когда РФ и США не считали друг друга противниками, но «все осталось в прошлом».

«Повторю, не выходит из договора, а приостанавливает. Но прежде, чем вернуться, нужно понять, как мы будем учитывать совокупный ядерный арсенал альянса. Не нужно только снова всем врать и строить из себя поборников мира и безопасности», — подчеркнул глава государства.

На фоне попыток Киева нанести удары по российским объектам стратегического характера требования Соединённых Штатов о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ выглядят особенно цинично, заявили 8 февраля в МИД России. По мнению российских дипломатов, Соединённые Штаты ведут тотальную гибридную войну с Россией, которая «чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав».

Реакция стран НАТО оказалась весьма предсказуемой.

«Заявление России о приостановке участия в СНВ-3 крайне разочаровывающее и безответственное», — приводит The New York Times заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Мы надеемся, что Путин переосмыслит своё опрометчивое решение приостановить участие России в СНВ-3», — заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в новом договоре о СНВ», — отметили во французском МИД.

США и России следует немедленно вернуться к полному выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), призвал 21 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Решение приостановить участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, о котором объявил Владимир Путин, стало неприятной неожиданностью для Запада. И это притом, что вторая сторона Договора СНВ, Соединенные Штаты, все эти годы откровенно игнорировала или подрывала это соглашение о ядерных ограничениях. Что будет означать решение Москвы на практике, пояснил ИА REGNUM военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Мы должны иметь возможность ответить. Теперь мы имеем полное право приступать к совершенствованию и разработке новых средств поражения, а они пусть суетятся сами», — подчеркнул эксперт.

Обращают на себя внимание слова заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, который заявил, что Россия располагает средствами для выявления нарушений Вашингтоном СНВ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что если США хотят поражения России, то Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале 22 февраля. Он также напомнил, слова российского президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию 21 февраля: «победить Россию на поле боя невозможно».

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