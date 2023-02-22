Ереван, 22 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В Армении опровергли заявление министерства обороны Азербайджана об обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны Еревана. Об этом 22 февраля заявили в оборонном ведомстве Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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«Распространённое минобороны Азербайджана сообщение, что подразделения ВС Армении в ночь на 22 февраля открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточном и западном направлениях армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу. Огонь якобы вёлся подразделениями Вооружённых сил Армении в направлении населённых пунктов Чинарлы Товузгалинского района и Бирэли Вединского района с вечера 21 февраля до 01:20 22 февраля. За это время было совершено 15 обстрелов.