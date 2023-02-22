Донецк, 22 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В результате обстрела Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооружённых формирований Украины погиб мирный житель. Об этом 22 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Александровка: по улице Школьной, 220 погиб мужчина 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Дебальцева в ДНР со стороны вооружённых формирований Украины из американских реактивных систем залпового огня HIMARS был почти уничтожен спорткомплекс.