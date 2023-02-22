Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7 тысяч квадратных метров

Красноярск, , 11:40 — REGNUM В настоящее время площадь пожара, который ранее вспыхнул в складском здании в Красноярске, возросла до 7 тыс. квадратных метров. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, работы по ликвидации возгорания осложнены большой горючей загрузкой помещений.

«Площадь пожара увеличилась до 7000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники противопожарных служб ведут ликвидацию возгорания, возникшего в одном из складских зданий в Красноярске.