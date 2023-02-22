Москва, 22 февраля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Инцидент с повреждением корабля «Союз МС-22» повлиял на следующие запуски, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

«Сейчас вся программа, которая есть, сдвигается на полгода. И все, что мы планировали на весну, переходит на осень, то, что мы планировали на осень, — перейдет на следующий год», — уточнил Крикалёв.

По словам директора, подобные случаи случаются редко, но в этом нет ничего экстраординарного. Иногда по техническим и организационным причинам продлевают полеты экипажей.

Таким образом, запуск в беспилотном режиме «Союза МС-23», который должен вернуть космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио на Землю, минимально отразится на программе полета российского сегмента МКС. Миссию космонавтов продлили из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря.