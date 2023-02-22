Донецк, , 11:39 — REGNUM Украинская армия получила от США ещё 12 ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщил 22 февраля в своём телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По данным нашей разведки, около двух недель назад американцы передали Украине ещё 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами до 150 км дальностью», — сообщил Безсонов.

По его данным, ВСУ получили новые ракеты и не исключено, что экспериментальные. Технические характеристики этих ракет командование ВСУ держит в строжайшем секрете. «И это не декларируемые ранее GLSDB», — добавил Безсонов.

Позднее представитель ДНР напомнил, что ВСУ ранее проводили испытания комплекса «Ольха-М», обстреливая Бердянск (Запорожская область). Он отметил, что следует ждать результатов обследований мест попаданий вчерашних ударов, осколков и элементов сбитых ПВО ракет.

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