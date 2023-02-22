Донецк, 22 февраля, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Украинская армия получила от США ещё 12 ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщил 22 февраля в своём телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«По данным нашей разведки, около двух недель назад американцы передали Украине ещё 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами до 150 км дальностью», — сообщил Безсонов.

По его данным, ВСУ получили новые ракеты и не исключено, что экспериментальные. Технические характеристики этих ракет командование ВСУ держит в строжайшем секрете. «И это не декларируемые ранее GLSDB», — добавил Безсонов.

Позднее представитель ДНР напомнил, что ВСУ ранее проводили испытания комплекса «Ольха-М», обстреливая Бердянск (Запорожская область). Он отметил, что следует ждать результатов обследований мест попаданий вчерашних ударов, осколков и элементов сбитых ПВО ракет.