Лондон, , 11:35 — REGNUM Заявление главы Белого дома Джо Байдена о том, что Россия никогда не сможет одержать победу в конфликте на Украине, вызвало бурную критику со стороны читателей британской газеты Daily Mail.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Каждый раз, когда Байден говорит, его ложь становится всё больше, и смешно, что ему кто-то верит, ― написал Nopropjustfact77. ― Байдену гарантировано, что история запомнит его как самое большое пятно за всю историю человечества».

В ответ на слова американского лидера о том, что президент России Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть, один из комментаторов, назвав Байдена «мистер сумасшедший», подчеркнул, что главе Белого дома нужно «молиться, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он удерживает мир от начала ядерной войны».

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«Старина Джо снова наделал в штаны?» ― пишет другой комментатор.

Ещё один читатель уверен, что Байден «не хочет мирных переговоров по Украине, он умеет только разжигать конфликты». При этом другой пользователь заявил, что «самая большая угроза миру ― это США».

«Он [Байден] худший президент в истории США», ― констатировали читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден, находясь с визитом в Польше, заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что западные страны помогут Киеву, который «стремится к свободе», противодействовать «автократии». Глава Белого дома также обвинил Москву во множестве преступлений — от «замаривания мира голодом» до «похищения украинских детей».