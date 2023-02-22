Тегеран, , 11:31 — REGNUM Утром 22 февраля в южной иранской провинции Фарс произошли подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом 22 февраля сообщает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что землетрясение в округе Дорз, в области Ларестан провинции Фарс произошло в 04:41 (04:11 мск), его очаг залегал на глубине 11 км.

При этом информация о погибших, пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.