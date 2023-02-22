Тегеран, 22 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Утром 22 февраля в южной иранской провинции Фарс произошли подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом 22 февраля сообщает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Уточняется, что землетрясение в округе Дорз, в области Ларестан провинции Фарс произошло в 04:41 (04:11 мск), его очаг залегал на глубине 11 км.

При этом информация о погибших, пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.