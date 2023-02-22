В Черном море под Новороссийском затонул сухогруз Seamark
Новороссийск, Краснодарский край, 22 февраля 2023, 11:30 — REGNUM Сухогруз Seamark, на борту которого находилось более трех тысяч тонн мраморной крошки, затонул под Новороссийском, разломившись перед этим на две части.
«Сухогруз, на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки, разломился на две части и затонул», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта 21 февраля.
Отмечается, что в результате бедствия скончался один из одиннадцати членов экипажа сухогруза.
Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении сообщили о начале проведения доследственной проверки по факту происшествия.
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