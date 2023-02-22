Новороссийск, Краснодарский край, 22 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Сухогруз Seamark, на борту которого находилось более трех тысяч тонн мраморной крошки, затонул под Новороссийском, разломившись перед этим на две части.

23. mchs. gov.ru Команда потерпевшего бедствие сухогруза доставлена на берег

«Сухогруз, на борту которого находилось около 3 тысяч тонн мраморной крошки, разломился на две части и затонул», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта 21 февраля.

Отмечается, что в результате бедствия скончался один из одиннадцати членов экипажа сухогруза.

Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении сообщили о начале проведения доследственной проверки по факту происшествия.