Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, собиравших средства для террористов в Сирии

Москва, , 11:30 — REGNUM Пятеро пособников запрещённой на территории России международной террористической организации, которые осуществляли сбор средств для боевиков в Сирии, были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Москве, а также в Кировской и Пензенской областях. Об этом 22 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что было установлено, что указанные лица, которые разделяли террористическую идеологию, получали инструкции от функционеров террористов и регулярно переводили находящимся в подконтрольной незаконным формированиям идлибской зоне деэскалации в Сирии боевикам деньги.

Кроме того, отмечается, что террористы использовали эти средства для покупки оружия, транспорта и амуниции, и уточняется, что во время обысков у задержанных были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие материалы, которые подтверждают их преступную деятельность. В отношении названных лиц были возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пятерых человек, которых подозревают в торговле людьми, задержали в Кабардино-Балкарии правоохранители.