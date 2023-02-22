Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Украина уже проиграла в борьбе с Россией. Такое мнение выразил американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер в беседе с изданием Mysl Polska.

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — сказал Риттер.

Скотт Риттер считает, что Украина истощит запасы артиллерии к лету, а НАТО не сможет их восполнить. Польша, по его словам, также начинает осознавать, что победы не будет.

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На Западе давно предрекают победу России, поэтому стараются нарастить поставки Киеву вооружений и техники. Однако обещанные Западом танки так и не доехали до Киева. В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь только затягивает конфликт.