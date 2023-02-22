Пекин, 22 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь прокомментировал решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора», — сказал Ван Вэньбинь в ходе брифинга 22 февраля.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая также подчеркнул, что ДСНВ на сегодняшний день является единственным документом, заключенным между Россией и США, осуществляющим контроль над вооружениями.

Ранее сообщалось, что член политбюро ЦК Компартии Китайской Народной Республики Ван И в среду, 22 февраля, прибыл в Москву на встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.