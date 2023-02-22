Москва, 22 февраля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Хакерская атака была причиной дезинформации о воздушной тревоге в ряде российских регионов 22 февраля, сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве пояснили, что хакерской атаке подверглись серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах РФ. В результате «в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара».

Информация о воздушной тревоге не соответствует действительности, подчеркнули в МЧС. Ведомство призвало следить за официальными сообщениями.

Ранее власти ряда российских регионов (Белгородская, Курская, Воронежская, Курганская области) опровергли фейковую информацию о воздушной тревоге.