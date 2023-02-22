Берлин, 22 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. По итогам января 2023 года годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, увеличилась до 8,7% с 8,6% по итогам декабря 2022 года. Это 22 февраля следует из пресс-релиза германского Федерального статистического бюро (Destatis).

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что этот показатель оказался совпавшим с первоначальной оценкой экспертов. Также указывается, что потребительские цены в ФРГ за месяц увеличились на 1%, что также совпало с предварительной оценкой.

В то же время уточняется, что потребительские цены в стране по стандартам Евросоюза (гармонизированный индекс потребительских цен) в годовом выражении возросли на 9,2% и на 0,5% — в январе 2023 года. Оба показателя также совпали с предварительной оценкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля газета Die Welt написала, что Германия сильно преувеличивает свою значимость и степень участия в помощи Украине.