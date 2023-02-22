Москва, , 11:07 — REGNUM Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И в среду, 22 февраля, прибыл в Дом приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации на встречу с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавовым.

Ван И Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается в Telegram-канале РИА Новости, Ван И прибыл на место встречи на одной из машин дипломатического кортежа в районе 10 часов утра.

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в ходе переговоров с Ван И заявил, что Москва поддерживает политику Пекина в отношении Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

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