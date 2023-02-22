Анкара, , 11:04 — REGNUM На востоке Турции произошло землетрясение силой 4,5 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

По данным сейсмологического центра, подземные толчки зафиксированы в 10:09 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 61 км от города Диярбакыр. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, смертоносное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в результате этого землетрясения в Турции погибли более 42 тысяч человек.