Нальчик, , 11:00 — REGNUM Пятерых человек, которые подозреваются в торговле людьми, задержали в Кабардино-Балкарии правоохранители. Об этом 22 февраля сообщает управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации службы, в период с 2010 по 2019 год подозреваемые знакомились на территории региона с женщинами, которых убеждали в необходимости переезда в одну из зарубежных стран, где их заставляли заниматься проституцией.

Также указывается, что по этим фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми», «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией» УК РФ, максимальным наказанием по которым является лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января стало известно, что Интерпол арестовал в Судане Кидане Зекариаса Хабтемариама — самого разыскиваемого в мире торговца людьми из Эритреи.