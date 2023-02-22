Москва, 22 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Россия намерена придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского на тот момент соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет», — сказал Рябков. — Этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости, поддержания стратегической стабильности».

Замглавы МИД России добавил, что от США зависит, какие именно решения они будут принимать, какой курс проводить.

По словам Сергея Рябкова, Россия приняла решение о приостановлении договора по двум важным причинам: пренебрежение Вашингтоном своих обязательств, а также продолжающийся конфронтационный курс США в отношении РФ.

«То, что происходит на Украине, свидетельствует об усиливающейся вовлеченности туда Вашингтона в качестве стороны конфликта», — отметил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключает возможности выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).